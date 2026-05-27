Решающая битва впереди: ГК «Ростов-Дон» уступил ЦСКА в четвертом матче финальной серии

Напряжение в финальной серии женского гандбола достигло пика. В четвертом матче противостояния за чемпионство России, команда «Ростов-Дон» потерпела поражение от московского ЦСКА со счетом 23:31. Игра, проходившая в донской столице, оказалась насыщенной драматическими моментами и непредсказуемым поворотом событий.С самого начала матча ростовчанки попытались взять инициативу в свои руки, однако гости из Москвы быстро перехватили контроль над игрой. Уже в первом тайме москвички повели в счете, оставив за собой и концовку половины игры с преимуществом 9:16. Этот период был отмечен острой борьбой, которая, к сожалению, не обошлась без инцидентов. Два игрока получили травмы, а одной из гандболисток «Ростов-Дона» была показана красная карточка.Во втором тайме «Ростов-Дон» продемонстрировал волю к победе, сумев сократить отставание и приблизиться к соперницам. Однако ЦСКА не собирался уступать, продолжая поддерживать высокий игровой темп. В итоге, несмотря на усилия хозяек площадки, финальный свисток зафиксировал победу московской команды – 23:31.Эта победа позволила ЦСКА сравнять счет в серии до трех побед – 2:2. Первые два матча остались за «Ростов-Доном», что делало это четвертое противостояние особенно важным. Теперь судьба золотых медалей решится в пятом, решающем матче, который состоится 29 мая.