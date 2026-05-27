В Ростове дерево, упавшее на автомобиль, стало причиной травм мужчины

Сильный ветер продолжает доставлять неприятности жителям Ростова. Вечером 27 мая на улице Новатора дерево упало прямо на автомобиль, в котором находился мужчина. Пострадавший, оказавшийся заблокированным в салоне, был госпитализирован. Об этом сообщает портал DonDay.Инцидент произошел на глазах у местных жителей. Мощный порыв ветра повалил возрастное дерево, которое обрушилось на припаркованную машину. Мужчина, находившийся внутри, не смог самостоятельно выбраться. Прибывшие на место спасатели оперативно приступили к работе: они вскрыли автомобиль и начали распиливать ствол дерева, чтобы освободить пострадавшего.После оказания первой помощи мужчину доставили в больницу.Необычная находка обнаружилась во время спасательной операции: в большом дупле упавшего дерева находились четыре птенца дятла. Женщина, очевидец происшествия, поделилась своими переживаниями: «Вот сижу теперь и думаю, что с ними делать. Я никогда с таким не сталкивалась. Их жалко, они пищат, бедные. Четыре штучки, дятлы красивые», — написала она.Судьба птенцов пока остается неизвестной.