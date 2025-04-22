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В Ростове на обсуждение вынесли проект строительства моста на Зеленый остров

В Ростове на обсуждение вынесли проект строительства моста на Зеленый остров
В Ростове на общественное обсуждение вынесли проект строительства моста через реку Дон на Зеленый остров. Обсуждение продлится до 9 мая, как указано на сайте городской администрации.

Проект предусматривает двухполосный мост длиной 155 метров с общей протяженностью дороги 433 метра. Ширина проезжей части составит 7 метров, а тротуаров — по 2 метра каждый. Будут также установлены ливневая канализация и освещение.

Грузовики по мосту ездить не смогут.

Сейчас Зеленый остров доступен только через понтонный мост, который зимой не функционирует.
Фото: яндекс карты
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