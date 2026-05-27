Стало известно о состоянии ростовчанина, на которого упала ветка дерева
В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра на мужчину упала ветка. Замглавы администрации Кировского района по вопросам ЖКХ Андрей Рыбальченко прибыл на место ЧП и рассказал о состоянии пострадавшего.
Мужчина получил лишь незначительные травмы.
— Вызвал скорую помощь. Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь. В целях профилактики его доставили в БСМП, — рассказал чиновник.
Рабочие распилили упавшую ветку и переместили её за пределы пешеходной зоны.