Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Стало известно о состоянии ростовчанина, на которого упала ветка дерева

Стало известно о состоянии ростовчанина, на которого упала ветка дерева
В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра на мужчину упала ветка. Замглавы администрации Кировского района по вопросам ЖКХ Андрей Рыбальченко прибыл на место ЧП и рассказал о состоянии пострадавшего.

Мужчина получил лишь незначительные травмы.

— Вызвал скорую помощь. Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь. В целях профилактики его доставили в БСМП, — рассказал чиновник.

Рабочие распилили упавшую ветку и переместили её за пределы пешеходной зоны.
Фото: дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика