В Ростовской области из-за ДТП на трассе образовалась пробка

Фото: Яндекс.карты

На трассе под Ростовом из-за аварии образовалась пробка. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.По данным, на 16:20, пробка образовалась в районе ТРЦ «Мега». Затор начинается от поселка степного до Аксайсккого проспекта, 13. Всего протяженность пробке около 8 километров.Водители сообщают, что на участке сломался грузовик. Движение транспорта временно затруднено. Пока стоит учитывать дорожную обстановку и выезжать пораньше, чтобы не потерять время в заторе.