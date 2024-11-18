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В Ростовской области из-за ДТП на трассе образовалась пробка

В Ростовской области из-за ДТП на трассе образовалась пробка
На трассе под Ростовом из-за аварии образовалась пробка. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.

По данным, на 16:20, пробка образовалась в районе ТРЦ «Мега». Затор начинается от поселка степного до Аксайсккого проспекта, 13. Всего протяженность пробке около 8 километров.

Водители сообщают, что на участке сломался грузовик. Движение транспорта временно затруднено. Пока стоит учитывать дорожную обстановку и выезжать пораньше, чтобы не потерять время в заторе.
Фото: Яндекс.карты
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