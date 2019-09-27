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В китайский город Санья запустят прямой самолёт из Ростова

В китайский город Санья запустят прямой самолёт из Ростова
Из Ростова-на-Дону в китайский город Санья запустят прямые самолёты. Рейсы будут действовать в осенне-зимний период. Лайнеры из донской столицы в Китай начнут летать 28 октября и закончат — 23 декабря.

Предварительно, рейсы будут осуществляться один раз в неделю, по понедельникам. Вылет из Ростова планируется в 11 часов 45 минут, прибытие в Санью — в 23 часа 45 минут. Обратно из Китая самолёт будет отправляться в 6 часов 35 минут. На данном направлении будут работать суда Boing 767-300.

Санья является самым южным гордом Китая и пользуется большой популярностью у туристов. Там круглый год стоит хорошая погода, так что россияне предпочитают ездить туда в конце осени и зимой.

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