Пригородный поезд между Ростовом и Азовом изменит свое расписание из-за ремонта ж/д путей

Фото: СКЖД

Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) проинформировала об изменениях в расписании пригородного поезда, курсирующего по маршруту Ростов – Азов.Временные корректировки графика движения связаны с проведением ремонтных работ на железнодорожном полотне, как пояснили в компании. В частности, 20 и 21 апреля электропоезд № 6026, следующий из Ростова в Азов, будет отправляться из Ростова-на-Дону в 12:58, то есть с задержкой в 26 минут. Далее поезд продолжит движение, делая остановки в соответствии с обновленным расписанием. Прибытие в Азов запланировано на 14:06, что также на 26 минут позже обычного графика.Пассажирам рекомендуется принять во внимание данную информацию при планировании своих поездок. Узнать точное расписание и купить билеты можно на официальном сайте СКЖД или в кассах железнодорожных вокзалов.