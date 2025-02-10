Расписание более десяти поездов изменится в Ростовской области с 11 по 28 февраля

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С 11 по 28 февраля в Ростовской области будет изменено расписание некоторых пригородных поездов. Об этом проинформировали СКЖД на своем сайте.Плановые ремонтные работы на железнодорожных путях приведут к введению временного расписания для электричек.Таким образом, 11 и 14 февраля поезд № 6186/6185 «Орловка-Кубанская – Ростов» отправится из Орловки в 17:32 (+37 минут), а его прибытие в Ростов ожидается в 19:07 (+44 минуты).Поезд № 6510, следовавший из Ростова в Таганрог, уедет в 19:14 (+29 минут), при этом прибытие в Таганрог запланировано на 20:55 (+29 минут).Поезд № 6819, курсирующий из Зимовников в Ростов, выедет в 13:42 (по графику) и прибудет в Ростов в 19:18 (+4 минуты).Кроме того, поезд № 6812 «Ростов – Сальск» Departures произойдет в 19:12 (+4 минуты) и достигнет Сальска лишь через три часа.Поезд № 6032 «Ростов-Азов» отправляется из Ростова в 19:20 с задержкой в 29 минут и прибывает в Азов в 20:31, также с опозданием в 25 минут.Поезд № 6031, следующий по маршруту «Азов – Ростов», отправляется в 20:56, опоздав на 25 минут, и доезжает до Ростова в 21:59 с тем же опозданием.17, 18, 20, 24, 25 и 28 февраля пригородный поезд № 6186/6185, который связывает «Орловку-Кубанскую» и Ростов, отправится со станции Орловка-Кубанская в 16:34 с опозданием в 21 минуту. Прибытие на станцию Ростов ожидается в 18:02 также с задержкой в 21 минуту.Кроме того, 21 февраля будет обновлено расписание нескольких пригородных поездов. Например, поезд № 6186/6185 «Орловка-Кубанская – Ростов» отправление из Орловки запланировано на 16:41 с задержкой в 14 минут, а прибытие в Ростов – на 18:23 по графику.№ 6298/6297 – поезд «Ростов – Орловка-Кубанская» (часть составного поезда № 6298/6297/6295/6293 Ростов – Краснодар-1) отправляется со станции Ростов в 16:17 (по расписанию). Прибытие на станцию «Орловка-Кубанская» ожидается в 17:36 (+7 минут).