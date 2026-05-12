Президент назначил двух судей и заместителя председателя в суды Ростовской области. Новые назначения получили служители Фемиды в Сальский районный суд, а также в Железнодорожный и Советский районные суды Ростова-на-Дону. Соответствующий указ президента страны опубликовали на сайте правовой информации 12 мая.Светлана Бабина заняла должность заместителя председателя Сальского районного суда. Ее назначение стало логичным продолжением длительной карьеры в судебной системе. С 2001 по 2007 годы Бабина работала в Ростовской областной коллегии адвокатов, а затем прошла путь от помощника судьи до помощника председателя Песчанокопского районного суда. С 2007 года Светлана Бабина трижды избиралась мировым судьей судебного участка № 6 Сальского района, а в 2016 году была назначена судьей Сальского городского суда. Ее последнее назначение на должность судьи Сальского районного суда произошло в июне 2024 года.В Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону на должность судьи назначен Михаил Иорданди. До этого назначения он приобрел опыт работы помощником судьи в Ростовском областном суде.Андрей Клименко пополнил судейский состав Советского районного суда Ростова-на-Дону. Его карьера в судебной системе началась в 2013 году. Он последовательно работал секретарем судебного заседания Новошахтинского районного суда, затем помощником судьи Кировского районного суда Ростова-на-Дону и помощником судьи Ростовского областного суда. В 2021 году Андрей Клименко был избран мировым судьей судебного участка № 9 Ворошиловского судебного района на трехлетний срок, а в октябре 2024 года — без ограничения срока полномочий.