Новых судей и председателей назначили в суды Ростовской области

Фото: Южный окружной военный суд

В Ростовской области произведены назначения новых судей и председателей судов на основании указа президента РФ. Информация об этом была официально опубликована 29 декабря на портале правовой информации.Всего свои посты получили семь человек: трое возглавили суды, а четверо стали судьями. Так, Гуковский городской суд возглавила Александра Петяшина.Кировский районный суд в Ростове-на-Дону теперь возглавляет Вячеслав Радовиль. До этого назначения он занимал должность судьи в Таганрогском и Севастопольском городских судах.В Октябрьском районном суде донской столицы новым председателем стал Радик Гатауллин.Среди получивших назначения судей – Виктория Верещагина, которая теперь работает в Ростовском областном суде. Ее карьера началась в 2001 году с должности помощника мирового судьи в Ленинском районе Ростова-на-Дону. Впоследствии она работала ведущим специалистом в администрации Ростова-на-Дону, юрисконсультом в Контрольно-счетной палате, консультантом в Законодательном Собрании Ростовской области, а с 2017 года – судьей Таганрогского городского суда.Елена Фролова назначена судьей Кировского районного суда Ростова-на-Дону.В Октябрьском районном суде донской столицы также пополнение: судьей стала Наталья Кралинина. Она начала свой профессиональный путь в 2003 году в Ачинском городском суде, где работала секретарем заседания, консультантом и помощником судьи. Позже она работала помощником судьи в Новороссийске и снова в Ачинском городском суде, а с 2012 года занимала должность мирового судьи в Ачинске и Ачинском районе. С 2023 года она была судьей Жовтневого районного суда Мариуполя.Кроме того, Ольга Капелюха стала судьей Арбитражного суда Ростовской области.