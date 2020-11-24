Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко заболел коронавирусом
Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко заболел коронавирусом. Об этом спикер донского парламента сообщил на своем странице в Фейсбуке.
По словам главы донского парламента, его состояние в норме, а каких-либо "короновирусных" симптомов нет. Несмотря на это, контрольный тест оказался положительным.
- Буду работать дистанционно и впервые в своей жизни смотреть заседание Законодательного Собрания со стороны – в интернет-трансляции. Рассматриваем проект областного бюджета в первом чтении, - написал в своей социальной сети Александр Ищенко.
Ранее коронавирусом переболели и другие депутаты Заксобрания Ростовской области: Сергей Косинов, Максим Гелас, Александр Скрябин, Вячеслав Василенко и другие. Кроме того, опасным вирусом болели и депутаты Гордумы Ростова: Сергей Заревский, Сергей Сухариев и другие. Депутат Законодательного собрания РО Юрий Дронов, руководивший больницей №20, не смог победить болезнь.