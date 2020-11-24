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Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко заболел коронавирусом

Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко заболел коронавирусом
Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко заболел коронавирусом. Об этом спикер донского парламента сообщил на своем странице в Фейсбуке.

По словам главы донского парламента, его состояние в норме, а каких-либо "короновирусных" симптомов нет. Несмотря на это, контрольный тест оказался положительным.

- Буду работать дистанционно и впервые в своей жизни смотреть заседание Законодательного Собрания со стороны – в интернет-трансляции. Рассматриваем проект областного бюджета в первом чтении, - написал в своей социальной сети Александр Ищенко.

Ранее коронавирусом переболели и другие депутаты Заксобрания Ростовской области: Сергей Косинов, Максим Гелас, Александр Скрябин, Вячеслав Василенко и другие. Кроме того, опасным вирусом болели и депутаты Гордумы Ростова: Сергей Заревский, Сергей Сухариев и другие. Депутат Законодательного собрания РО Юрий Дронов, руководивший больницей №20, не смог победить болезнь.

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