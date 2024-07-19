Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с советником губернатора Ростовской области Викторией Абрамченко

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Председатель правительства РФ провел рабочую встречу с советником губернатора Ростовской области. Михаил Мишустин обсудил с Викторией Абрамченко значимые для региона проекты, которым нужна поддержка федерального центра.Одной из тем на повестке дня был вопрос строительства рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла.Состоянию и перспективам рыбохозяйственного донского комплекса уделяется особое внимание. Свыше 300 предприятиям рыбной отрасли оказывают финансовую поддержку за счет субсидий из бюджета Ростовской области. Благодаря соцподдержке растет объем производства товарной рыбы, сохраняются биоресурсы, проводится техническая и технологическая модернизация на предприятиях.Чтобы производителям было проще добираться к местам нереста, донское правительство предложило федеральным органам власти рассмотреть вопрос проектирования и строительства рыбоходного канала. Он будет проходить в обход Кочетовского гидроузла.Помимо этого, Виктория Абрамченко обратила внимание на необходимость включения Новочеркасска в перечень 200 городов, для которых разработают мастер-планы в рамках поручения президента.Новочеркасск — столица донского казачества. В нем находится много важных промышленных предприятий и образовательных учреждений региона. Поэтому его облик, социально-экономическое и экологическое состояние имеют огромное значение для всей Ростовской области.Михаил Мишустин, в свою очередь, подчеркнул важность укрепления обратной связи между правительством России и регионами. По словам председателя правительства РФ, взаимодействие позволяет принимать решения, способные качественно улучшить ситуацию по значимым для людей направлениям.Он также заверил, что по затронутым в ходе встречи вопросам будут даны необходимые поручения.