Пожар в доходном доме Сариевых в Ростове полностью ликвидирован

В донской столице полностью ликвидировали пожар в доходном доме Сариевых. Возгорание, по данным ГУ МЧС по Ростовской области, удалось потушить 23 ноября к 19:27.С огнем вели борьбу почти сутки, около 19 часов. Исторический дом на Шаумяна, 85 вспыхнул примерно в полночь. Пламя охватило площадь 450 квадратных метров. Здание горело с такой силой, что пожару присвоили третий ранг сложности. К утру на месте происшествия работали 122 спасателя, а количество задействованной спецтехники с 28 увеличилось до 41 единицы. Около 6:30 пожарным удалось остановить открытое горение, однако здание продолжало дымиться почти весь день. После этого на месте находились только две автоцистерны вплоть до полной ликвидации возгорания.Предварительной причиной пожара мог стать поджог. Однако, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, причина устанавливается и станет известна не ранее, чем через 20 дней.