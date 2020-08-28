Пожар в аварийном доме в центре Ростова потушили к утру

К утру потушили пожар в заброшенном здании в центре Ростова-на-Дону. На борьбу с огнем, охватившим тысячу квадратных метров кровли здания по улице Мечникова, 55, ушло восемь часов.Информация о пожаре в заброшенном доме поступила около 20 часов 31 августа. На месте спасатели зафиксировали площадь пожара - 250 квадратных метров. Очень быстро огонь распространился на кровлю, и спустя час вся крыша дома была в огне.Пожару был присвоен повышенный ранг сложности из-за того, что ветхий дом мог рухнуть в любой момент, также была вероятность, что огонь перекинется на другие здания. Спустя несколько часов после начала пожара в огне находилась тысяча квадратных метров постройки.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, к тушению пожара привлечены 62 спасателя и 22 единицы техники. С огнем удалось справиться к 4 часам утра 1 сентября.