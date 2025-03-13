Пожар из-за падения БПЛА в Ростовской области полностью потушили

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В Шолоховском районе Ростовской области полностью ликвидирован пожар, возникший из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.В ночь на 12 марта силы противовоздушной обороны успешно уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов. Один из них упал на территорию промышленной зоны хутора Калининского. Это привело к возгоранию сухой растительности. К счастью, пожар удалось потушить.Глава региона сообщил, что в результате происшествия не пострадал расположенный рядом промышленный объект.В ту же ночь под удар попали еще пять регионов России. В Брянской области были сбиты 30 беспилотных летательных аппаратов, в Калужской области — 25, в Белгородской области — пять. В Курской и Воронежской областях было уничтожено по шесть БПЛА.