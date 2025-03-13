Пожар из-за падения БПЛА в Ростовской области полностью потушили
В Шолоховском районе Ростовской области полностью ликвидирован пожар, возникший из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
В ночь на 12 марта силы противовоздушной обороны успешно уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов. Один из них упал на территорию промышленной зоны хутора Калининского. Это привело к возгоранию сухой растительности. К счастью, пожар удалось потушить.
Глава региона сообщил, что в результате происшествия не пострадал расположенный рядом промышленный объект.
В ту же ночь под удар попали еще пять регионов России. В Брянской области были сбиты 30 беспилотных летательных аппаратов, в Калужской области — 25, в Белгородской области — пять. В Курской и Воронежской областях было уничтожено по шесть БПЛА.