Повелитель времени: при обыске в доме замгубернатора Ростовской области нашли коллекцию дорогих часов



Во время обысков в квартире замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша нашли коллекцию наручных часов класса «люкс». В дорогих коробках со стеклянными крышками и кодовыми замками лежали аксессуары брендов «Хублот», «Этерна», «Иллюзия Нардин», «Патек Филипп» и, конечно, «Ролекс».



В «ларцах» замгубернатора находилось как минимум 13 пар часов. Самые дорогие - «Иллюзия Нардин» и «Патек Филипп». Средняя цена на хронографы составляет примерно 3 миллиона рублей. Ценник «Хублота» - порядка 1,5 миллиона рублей. «Ролекс» - «капельку» дороже, 2 миллиона рублей. Самыми дешёвыми оказались «Этерна» - их средняя цена составляет примерно 100 тысяч рублей. Сделав несложные подсчёты, узнаём, что вся коллекция стоит порядка 15-16 миллионов.



Все это великолепие хранилось в специальных футлярах с механизмом, который следил за заводом часов. Коробки являются подобием сейфов — кодовый замок открывается небольшим ключом.



Также в гардеробе Сидаша обнаружили брендовые костюмы, в ванной — несколько флаконов парфюма, в кухне — красивые бутылки с алкоголем. В небольших шкатулках лежали горсти перстней, запонок и браслетов.



Скромник повесил на стены своего жилища собственные портреты в золотых рамках. На них он изображён в богатой форме времён Российской империи. На груди у «героя» сверкают ордена. Один из них — орден святого Георгия, который выдавался за исключительные военные подвиги.



Из декларации о доходах известно, что Сергей Сидаш за 2017 год заработал 3,5 миллиона рублей — намного меньше прочих чиновников. В его собственности — дом площадью 202 квадратных метра, два земельных участка общей площадью 856 квадратных метров, две квартиры и автомобиль BMW Х-5.

