Замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш останется в СИЗО ещё на месяц



Меру пресечения продлили замгубернатора Ростовской области Сергею Сидашу. Такое решение приняли во время заседания в Ленинском районном суде, которое состоялось 18 июля. Он проведёт в СИЗО ещё минимум один месяц. Срок ареста продлили до 20 августа.



Напомним, Сидаш значится фигурантом «дела о песке» при строительстве «Ростов Арены». В квартире чиновника 21 мая прошли обыски. Следователи обнаружили иностранную валюту, драгоценности, коллекцию часов, парфюм, десятки костюмов, коллекцию мячей финала Лиги чемпионов 2018 года.



Хронографы, лежащие в дорогих специальных коробках, заслуживали отдельного внимания. В его коллекции - минимум 13 часов класса люкс. Самыми дорогими оказались модели брендов «Патек Филипп» и «Иллюзия Нардин», средняя цена которых составляет 3 миллиона рублей. Самые дешёвенькие - «Этерна», их стоимость начинается от 100 тысяч рублей. Вся коллекция стоит порядка 15-16 миллионов рублей.



Впечатляют и портреты Сидаша. На одном из них чиновник изображён в строгом чёрном костюме при галстуке-бабочке, на другом — в образе богатого дворянина и помещика Российской империи. На его груди сверкают награды и ордена. На третьем портрете он — полковник времён Советского Союза.



В декларации о доходах за 2018 год указано, что Сидаш заработал 3 миллиона 422 тысячи рублей.