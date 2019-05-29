Находящийся в СИЗО замгубернатора Ростовской области Сидаш заработал за год 3,4 млн рублей



Заключённый под стражу замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш отчитался о доходах. В опубликованной декларации указано, что в 2018 году он получил 3 миллиона 422 тысячи рублей. В сравнении с 2017-м он заработал на 89 тысяч меньше.



В его собственности находятся дом площадью 202 квадратных метра, а также два земельных участка 203 и 662 квадрата. Из транспорта Сидаш задекларировал автомобиль «БМВ Х5».



Напомним, 21 мая чиновник был задержан. В его доме прошли обыски, а самого мужчину отправили на два месяца в СИЗО. Он значится фигурантом «дела о песке» для строительства «Ростов Арены».



Показания против Сергея Сидаша дал экс-министр строительства Ростовской области Николай Безуглов. Выяснилось, что при подготовке к ЧМ-2018 в Ростове было похищено около 220 миллионов рублей.



В квартире чиновника следователи при обыске нашли портреты в золотых рамах, драгоценности, иностранную валюту и большую коллекцию часов стоимостью порядка 250 тысяч долларов.