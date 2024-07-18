Мама потерявшегося на Гремучке мальчика собирает документы, чтобы ей вернули сына
История с ребенком, который потерялся на Гремучем роднике продолжается. Сына до сих пор не отдают матери. Чтобы доказать, что с ней малышу будет безопасно, она собирает различные бумаги и справки. Об этом сообщили близкие корреспонденту Donday.
Для того, чтобы маме отдали ребенка, она должна показать документы том, что она способна выполнять родительские обязанности. Такие условия ей назвали правоохранительные органы.
Такие документы как – медкнижка малыша, документы на очередь в садик и прочие бумаги, подтверждают факт того, что мама следит за ребенком и выполняет свои родительские обязанности. Возможность воспитывать ребенка также подтверждают подписи соседей и знакомых.
На данный момент жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. Он находится в медучреждении.