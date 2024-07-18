Мама потерявшегося на Гремучке мальчика собирает документы, чтобы ей вернули сына

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История с ребенком, который потерялся на Гремучем роднике продолжается. Сына до сих пор не отдают матери. Чтобы доказать, что с ней малышу будет безопасно, она собирает различные бумаги и справки. Об этом сообщили близкие корреспонденту Donday.Для того, чтобы маме отдали ребенка, она должна показать документы том, что она способна выполнять родительские обязанности. Такие условия ей назвали правоохранительные органы.Такие документы как – медкнижка малыша, документы на очередь в садик и прочие бумаги, подтверждают факт того, что мама следит за ребенком и выполняет свои родительские обязанности. Возможность воспитывать ребенка также подтверждают подписи соседей и знакомых.На данный момент жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. Он находится в медучреждении.