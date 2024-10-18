Мать потерявшегося на «Гремучке» ребенка оштрафовали на 25 тысяч рублей

Фото: ростов.ру

В деле о потерявшемся на Гремучем роднике двухлетнем мальчике появились новые подробности. Мать ребенка, которая все это время пыталась вернуть сына, была оштрафована на 25 тысяч рублей.По словам источника, девушка собирала документы для того, чтобы забрать сына из дома малютки. Она привозила малышу необходимые вещи и еду. Однако долгое время ей все равно не давали увидеться с ним. Первый раз после случившегося она обняла сына спустя месяц. Их встреча длилась всего несколько минут, после чего ребенка увели.- Суд назначил штраф в размере 25 тысяч рублей. На следующей неделе ей нужно предоставить чек об оплате. Ей назначат комиссию в ПДН, и только после этого она сможет забрать сына, — сообщил источник.Напомним, что ребенок потерялся 16 июля на Гремучем роднике. Ростовчанка отдыхала с подругой, после чего куда-то исчезла и оставила сына одного у водоема. Отдыхающие нашли испуганного мальчика, вызвали полицию и распространили его фотографию в социальных сетях. Прибывшие полицейские забрали ребенка в больницу.Благодаря публикации в социальных сетях мать узнала, что ее сын в порядке и находится под присмотром. Она бросилась в больницу, чтобы забрать его, но сделать это оказалось непросто. Пьянство обошлось ей дорого.