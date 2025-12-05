Крылатую ракету европейского происхождения нашли во дворе дома в Ростовской области
В Ростовской области нашли неразорвавшуюся ракету, сделанную в Европе. Об этом рассказал представитель МИД России Родион Мирошник, сообщает Donday.
Ракету обнаружили на заднем дворе частного дома, она упала недалеко от дома. Ракета была повреждена, что говорит о том, что её сбила система ПВО во время атаки дронов.
Эта ракета называется Storm Shadow и сделана Францией и Великобританией. Она может лететь на большие расстояния и точно поражать разные цели, такие как военные базы, радиолокационные станции и порты. Storm Shadow может работать в любую погоду и днём, и ночью.