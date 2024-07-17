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В Ростове найденного мальчика на «Гремучке» не отдают маме

В Ростове найденного мальчика на «Гремучке» не отдают маме
В Ростове найденного 16 июля мальчика на «Гремучке» не отдают матери. Малыш будет находиться в больнице до выяснения всех обстоятельств.

В тот день девушка отправилась на прогулку со своим двухгодовалым сыном и подругой. Компания решила отдохнуть на «Гремучке». Чуть позже к дамам присоединился приятель с алкогольными напитками. От количества выпитого мать ребенка потеряла память. Она не помнит, где находилась несколько часов. Только на подходе к дому она обнаружила, что потеряла ребенка.

В это время ее сын находился на «Гремучке» в одиночестве. К счастью, неравнодушные люди забрали напуганного малыша. Они позвонили в полицию и написали в паблики, что нашли ребенка. Благодаря социальным сетям мать нашла сына. Однако забрать его уже не так просто.

Девушка до сих пор находится в отделении полиции. Вероятно, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Горе-мать ждет административное наказание. Ее могут привлечь к ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Фото: ДонДей
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