Холодная и ветреная погода прогнозируется на выходных в Ростове



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В Ростове в ближайшие дни погода будет холодной и ветреной.



Согласно данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, в донской столице в субботу и воскресенье облачно с прояснениями. Ослабления ветра не прогнозируется. Его порывы будут достигать 7-12 м/c, утром и днём до 15 м/с.



16 и 17 ноября воздух прогреется днём до +8…+10. Ночью температура будет опускаться до +2…+4 градусов.



В Ростовской области в эти дни ночью и утром в ряде районов туман. Порывы ветра местами будут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6, при прояснениях до -6 градусов, днём +6...+11 градусов.



Существенных осадков на выходных на Дону не прогнозируется.