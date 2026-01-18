- По предварительному мнению экспертов, подъезд удастся сохранить, и после всех работ можно будет использовать для проживания, - уточнил Александр Скрябин.

Фото: Юрий Слюсарь

Пострадавший от атаки БПЛА подъезд в Ростове удастся сохранить. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин 18 января.В ночь на 14 января над территорией Ростовской области уничтожили 25 дронов. От воздушной атаки пострадали Мясниковский район и Левенцовка. В дом в микрорайоне Левенцовском попали обломки беспилотника. В результате в одной из квартир случился пожар, погиб мужчина.После ЧП вокруг дома в микрорайоне Левенцовском установили металлические ограждения и попросили перепарковать автомобили. Ростовчан не пустили в квартиры из-за угрозы обрушения пострадавшего подъезда.На данный момент проводятся временные страховочные работы по укреплению несущих конструкций подъезда.В середине предстоящей недели горожане смогут поочередно попасть в квартиры и забрать свои документы и ценные вещи. Пока не известно, когда повреждения будут восстановлены.