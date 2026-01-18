Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Пострадавший от атаки БПЛА подъезд в Ростове удастся сохранить

Пострадавший от атаки БПЛА подъезд в Ростове удастся сохранить
Пострадавший от атаки БПЛА подъезд в Ростове удастся сохранить. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин 18 января.

В ночь на 14 января над территорией Ростовской области уничтожили 25 дронов. От воздушной атаки пострадали Мясниковский район и Левенцовка. В дом в микрорайоне Левенцовском попали обломки беспилотника. В результате в одной из квартир случился пожар, погиб мужчина.

После ЧП вокруг дома в микрорайоне Левенцовском установили металлические ограждения и попросили перепарковать автомобили. Ростовчан не пустили в квартиры из-за угрозы обрушения пострадавшего подъезда.

- По предварительному мнению экспертов, подъезд удастся сохранить, и после всех работ можно будет использовать для проживания, - уточнил Александр Скрябин.


На данный момент проводятся временные страховочные работы по укреплению несущих конструкций подъезда.

В середине предстоящей недели горожане смогут поочередно попасть в квартиры и забрать свои документы и ценные вещи. Пока не известно, когда повреждения будут восстановлены.
Фото: Юрий Слюсарь
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.