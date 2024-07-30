Пострадавшего в ДТП с поездом в Волгоградской области перевели в больницу Ростова

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Пострадавшего в ДТП с поездом Казань – Адлер транспортировали в больницу Ростова-на-Дону. Пациента перевели из медицинского учреждения Волгоградской области.Жуткая авария с участием пассажирского поезда и КамАЗа случилась 29 июля. На перегоне Гремячая — Котельниково состав врезался в грузовик. От удара с рельсов сошли девять вагонов. В результате ЧП травмы получили около 140 человек. Более 50 пострадавших госпитализировали.— На стационарном лечении находятся 22 пострадавших, в том числе восемь детей, 14 пострадавших доставлены на лечение в стационары Волгограда, один — в Ростов-на-Дону, семеро остаются в Котельниковской центральной районной больнице, — пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.Информация о том, в каком состоянии находится пострадавший, транспортированный в донскую столицу, уточняется.