Врачей из Ростовской области направили на место ДТП с поездом Казань-Адлер

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В Волгоградскую область на место ДТП с поездом Казань-Адлер направили врачей из других регионов. Из Ростовской области на помощь поехали бригады хирургов и реаниматологов.Подготовили места для приема пострадавших в БСМП Волгодонска и ЦРБ Дубовского района, — сообщил губернатор донского региона Василий Голубев.Утром 29 июля состав, в котором находились порядка 800 человек, столкнулся с грузовиком на ж/д переезде Котельниково. Удар оказался настолько сильным, что шесть вагонов локомотива сошли с рельсов и завалились на бок.В результате ЧП 16 человек были госпитализированы. Ссадины и ушибы получили порядка 140 человек, включая детей.