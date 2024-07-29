Из-за ДТП на ж/д путях в Волгоградской области поезда пустили через Ростовскую

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Из-за ДТП с поездом в Волгоградской области составы пустили через Ростовскую. Об этом сообщили в АО «ФПК» — Федеральной пассажирской компании.Изменения коснулись четырех поездов. В их числе – № 354 Имеретинский Курорт — Пермь и № 510 Новороссийск — Казань. После станции Куберле они свернут в Волгодонск, потом — в Морозовск, а в Волгоградской области остановятся в Петровом Вале. После него локомотив вернется к привычному маршруту.В обратном направлении схема движения изменилась у поездов № 127 Красноярск — Адлер и № 325 Тында — Анапа. Они будут следовать от Петрова Вала к Морозовску, затем — в Волгодонск и Куберле. Затем состав выйдет на основной маршрут.Авария, из-за которой задержали ряд поездов и перекрыли участок ж/д путей, произошла 29 июля рядом со станцией Котельниково. Этим утром поезд Казань — Адлер с 800 пассажирами снес самосвал. Грузовик пытался проскочить перед локомотивом на переезде, но не успел.После аварии с поездом в Волгоградской области госпитализировали 16 человек.