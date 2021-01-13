Пострадавший в массовой аварии доставлен в больницу Волгоградской области

Одного из пострадавших в массовом ДТП в донском регионе доставили в ЦРБ Чернышковского района Волгоградской области. Второй пострадавший в тяжелом состоянии находится в Морозовской районной больнице, сообщил DonDay.ru.Поселок городского типа Чернышковский находится в 11 километрах от места ДТП, а медучреждение Морозовского — в 26. Вероятно, пострадавший находился в тяжелом состоянии, из-за чего его доставили в ближайшую больницу.Авария произошла утром 15 января на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский. Водитель автомобиля «Хонда», обгоняя попутную машину, выехал на «встречку». Мужчина врезался в грузовик «Сканиа». От сильного удара машину отбросило. Автомобиль столкнулся с «ГАЗелью» и четырьмя иномарками.В результате аварии водитель и пассажир «Хонды» погибли, а водители «ГАЗели» и «Мерседеса» с травмами были доставлены в больницы. Кто из них в каком медучреждении, пока не известно.