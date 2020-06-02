Посольство России требует оказать медпомощь ростовскому летчику Ярошенко

Посольство Российской Федерации в США направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать медпомощь ростовскому летчику Константину Ярошенко. Об этом 3 июня заявил глава российского диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов.Здоровье заключенного в тюрьме «Данбери», штат Коннектикут, Константина Ярошенко оставляет желать лучшего. Администрация исправительного учреждения необоснованно отказывает ему в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств. Жалобы Ярошенко и письма посольства руководство тюрьмы игнорирует.– В этой связи направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с требованием предпринять необходимые меры по незамедлительному оказанию медуслуг Константину Ярошенко. Ожидаем, что стоматологическое обследование будет произведено безотлагательно и нашему соотечественнику предоставят квалифицированную помощь, – сказал дипломат.Напомним, Константина Ярошенко арестовали в мае 2010 года в Либерии якобы за контрабанду наркотиков и экстрадировали в США. Через год его приговорили к 20 годам заключения и отправили в колонию «Форт-Дикс», где осужденный пробыл до июня 2018 года. Затем Константина перевели в пересыльную тюрьму в нью-йоркском районе Бруклин, а после – в тюрьму в Данбери. Там ему недавно удалили доброкачественные опухоли желудка, выявленные при обследовании.Министерство Российской Федерации в конце апреля 2019 года в очередной раз направило в Минюст США обращение о передаче Ярошенко на родину для дальнейшего отбывания наказания. На подобное обращение от 2013 года был получен отказ.