Состояние здоровья ростовского лётчика Ярошенко, заключённого в США, вновь ухудшилось



Ростовскому лётчику Константину Ярошенко, отбывающему наказание в США, требуется помощь медиков. О том, что состояние заключённого ухудшилось, рассказали в посольстве РФ в США 26 февраля.



Дипломаты сообщили, что обратились к американскому правительству с просьбой оказать Ярошенко медицинскую помощь.

Мы ожидаем, что россиянину проведут необходимое обследование и безотлагательно назначат лечение, - говорится в сообщении. - Это является прямой обязанностью властей США.



Лётчика из Ростова-на-Дону Константина Ярошенко задержали в 2010 году. Его обвинили в контрабанде наркотиков и посадили в тюрьму на 20 лет. Сам заключённый полностью отрицает свою вину и считает, что его дело сфабриковали. Мужчина отбывает наказание в городе Данбери штат Коннектикут. МИД России предлагали Америке обменять Ярошенко на кого-то из заключённых из США, но в Штатах ответили отказом.



За время заключения лётчик перенёс несколько операций.