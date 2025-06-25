Последствия ночной атаки БПЛА устраняют в Ростовской области

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В Таганроге в настоящее время проводятся мероприятия по устранению последствий массированной атаки, осуществленной с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила руководитель городской администрации, Светлана Камбулова.Стоит отметить, что в ночь на 25 июня Ростовская область подверглась нападению беспилотников. Средствами противовоздушной обороны дроны были успешно нейтрализованы над Таганрогом, Азовом и в районе Родионово-Несветайского района. В Таганроге зарегистрированы повреждения двух многоквартирных домов и здания образовательного учреждения – лицея. Обломки БПЛА вызвали пожар на крыше стадиона «Форте Арена», а также частичное обрушение одной из стен.Согласно заявлению главы города, накануне на месте инцидента, произошедшего по адресу улица Спортивная, 2-а, было проведено экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для организации работ были созданы оперативный штаб и специализированная группа, призванные оценить степень нанесенного ущерба.Утром 25 июня рабочая группа начала детальный осмотр каждого жилища. В результате атаки повреждены шесть квартир в доме №2 по переулку Трудовых резервов, а также два оконных проема в расположенном рядом доме №2/1.Кроме того, зафиксировано, что обломки повредили окна в лицее №28. В настоящее время специалисты занимаются фиксацией причиненного ущерба для принятия решений о предоставлении необходимой поддержки пострадавшим.