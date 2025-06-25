Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Последствия ночной атаки БПЛА устраняют в Ростовской области

Последствия ночной атаки БПЛА устраняют в Ростовской области

В Таганроге в настоящее время проводятся мероприятия по устранению последствий массированной атаки, осуществленной с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила руководитель городской администрации, Светлана Камбулова.

Стоит отметить, что в ночь на 25 июня Ростовская область подверглась нападению беспилотников. Средствами противовоздушной обороны дроны были успешно нейтрализованы над Таганрогом, Азовом и в районе Родионово-Несветайского района. В Таганроге зарегистрированы повреждения двух многоквартирных домов и здания образовательного учреждения – лицея. Обломки БПЛА вызвали пожар на крыше стадиона «Форте Арена», а также частичное обрушение одной из стен.

Согласно заявлению главы города, накануне на месте инцидента, произошедшего по адресу улица Спортивная, 2-а, было проведено экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для организации работ были созданы оперативный штаб и специализированная группа, призванные оценить степень нанесенного ущерба.

Утром 25 июня рабочая группа начала детальный осмотр каждого жилища. В результате атаки повреждены шесть квартир в доме №2 по переулку Трудовых резервов, а также два оконных проема в расположенном рядом доме №2/1.

Кроме того, зафиксировано, что обломки повредили окна в лицее №28. В настоящее время специалисты занимаются фиксацией причиненного ущерба для принятия решений о предоставлении необходимой поддержки пострадавшим.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.