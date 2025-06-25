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В Таганроге после атаки БПЛА загорелась кровля стадиона

В Таганроге после атаки БПЛА загорелась кровля стадиона
В Таганроге после атаки БПЛА загорелась кровля стадиона. ЧП случилось вечером 24 июня.

Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, дроны были уничтожены в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе.

В Таганроге из-за падения обломков беспилотника на стадионе «Форте Арена» загорелась кровля здания. Огонь охватил 30 квадратных метров, также была разрушена стена.

В Азове обломками дрона посечена кровля зернового склада в порту. Кроме того, рядом загорелся камыш на площади до пяти квадратных метров.

В результате происшествий никто не пострадал. Оба пожара потушены.
Фото: Дондей
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