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В Таганроге после атаки БПЛА загорелась кровля стадиона. ЧП случилось вечером 24 июня.Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, дроны были уничтожены в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе.В Таганроге из-за падения обломков беспилотника на стадионе «Форте Арена» загорелась кровля здания. Огонь охватил 30 квадратных метров, также была разрушена стена.В Азове обломками дрона посечена кровля зернового склада в порту. Кроме того, рядом загорелся камыш на площади до пяти квадратных метров.В результате происшествий никто не пострадал. Оба пожара потушены.