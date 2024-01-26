После публикации о пробоине в салоне автобуса № 92 общественный транспорт отправили на ремонт

Фото: соцсети

После публикации в СМИ о пробоине в салоне автобуса № 92 транспорт отправили на ремонт. Информацию об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону 26 января.Ранее местные жители пожаловались на опасную пробоину в салоне автобуса № 92. Пробоина была закрыта картонкой. Пассажиры могли не заметить ее, наступить на нее и покалечиться. Горожане опубликовали фото в соцсетях с просьбой провести ремонт. После публикации в СМИ на проблему удалось обратить внимание властей.- Имел место факт работы на линии на маршруте № 92 автобуса с неисправностью элементов пола в салоне. Вблизи технологического люка образовалось отверстие (зазор) длиной около 1 см. Предприятием АО «АТП № 5» установлено транспортное средство с указанной технической неисправностью и в настоящее время автобус находится на ремонте, - рассказали в городской мэрии.Местные жители также обнаружили дыру в автобусе № 55, но сломанный общественный транспорт найти не получилось из-за того, что госномер неизвестен.В администрации сообщили, что АО «АТП № 5» и ООО «ТрансЭкспорт» поручено провести дополнительную ревизию кузовных элементов и напольного покрытия транспортных средств, усилить контроль за работой механиков, отвечающих за выпуск техники на линию.