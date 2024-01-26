В салоне автобуса № 55 в Ростове образовалась дыра

Фото: соцсети

В салоне автобуса № 55 в Ростове-на-Дону образовалась дыра. Кадры пробоины опубликовали местные жители 25 января в социальных сетях.Ростовчане рассказали, что в салоне автобуса появилась опасная дыра. Сквозь пробоину виднеются асфальт и запчасти общественного транспорта. Пассажиры могут не заметить дыру, наступить туда и покалечиться.- Не глядя, можно туда наступить и сломать ногу, - пишут горожане в социальных сетях.По какой причине в полу образовалась дыра, неизвестно. Компании-перевозчику стоит провести проверку общественного транспорта.