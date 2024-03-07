Фото: Ростов ру

После праздничных выходных в Ростове запланировано массовое отключение света. Об этом сообщили в «Донэнерго».Электроэнергию 11 марта с 9:00 до 16:00 отключат в домах на переулке Приволжском 11; улице Черепахина 5-31, 2-14; улице Народного Ополчения 12-26; улице Катаева 49; проспекте Кировском 46-48; проспекте Стачки 215/1, 215, 215/2, 215/3, 215В, 215Г, 219/3;С 9:00 до 17:00 света не будет у жителей домов на улице 9-я линия 1-19, 2-20; улице Закруткина 31-35; улице Советская 32-36.Лампочки 12 марта погаснут у жителей домов с 9:00 до 13:30 на улице 1-я Круговая 54, 56, 66/9; улице Быкадорова 15-21, 35, 28-36; улице Туроверова 18-26, 22А, 22Б, 22В, 24А, 17-21.Электричество отлючат с 9:00 до 16:00 на улице Малюгиной 147-161, 102-126; переулке Островского 119-121; проспекте Кировском 46-48; улице Амбулаторная 153, 95-115; улице Гастелло 1-21, 2-18; переулке Глиссерный 1-53, 2-52; переулке Гудермесский 1-7, 2-24; улице Днепростроевской 7-47, 14-62; переулке Ермака 1-33, 2-44; переулке Житомирском 1-3; переулке Народном 1-3, 6-10; переулке ОГПУ 1-13; улице Перекопской 19-59, 22-78; переулке Пинский 1-13, 2-16; улице Подгорная 1-57, 2-20, 42-58; улице Портовая 106-164; 101-207; переулке Самошкина 2-4; переулке Саперный спуск 1-51, 2-54; переулке Шефский спуск 1-61, 2-58; переулке Булановский 1-31, 2-54; переулке Деревянко 1-27, 2-32, 40-46; переулке Марийский 2-36, 3-23; переулке Демьяна Бедного 1-29, 2-32; улице Кременчугской 2-22, 1-5; переулке Беломорском 37-69; переулке Днепровском 38-64, 35-61; улице Белорусской 21-55; переулке Донецком 23-39, 36-66С 9:00 до 13:30 света не будет на улице Лермонтовская 2-14; переулке Гвардейском 4-14; переулке Бригадном 7-13, 10-16.С 9:00 до 17:00 лампочки погаснут на улице Новостроевской 25-151, 32-158; улице Книжной 43-175, 58-194; переулке Конном 45, 52-54, переулке Красной Звезды 47-65, 54-68; переулке Ударников 47-81, 56-82; переулке Молочный 71-81; улице Детская 77-139, 74-138; улице А. Блока 43-59, 38-52; улице Я. Колоса 27-41, 32-46; переулке Гельца 37-113, 28-64; улице М. Расковой 54А, 56; улице Мечникова 126/А, 126/Б, 128, 128/А, 130; улице Дранко 108, 110, 110/А, 139, 141; переулке Халтуринском 206, 206/Б, 208/137, 210, 212; СТ «Колос»; СНТ «Луч».С 10:00 до 12:00 без света останутся ростовчане живущие в домах на улице Малюгиной 212-214; проспекте Чехова 94 А, 94 Г, 94 Ж, 87-95; улице Филимоновской 174-182.Также с 12:00 до 14:00 света не будет на улице Малюгиной 212-214, 225-227; улице Филимоновской 174-180; поспекте Чехова 94-96, 97.На следующий день с 9:00 до 16:00 электричество отключат у горожан проживающих улице Ульяновской 33-41; 32-44, 58; Донской 44; переулке Газетном 10, 11.С 9:00 до 17:00 лампочки погаснут на улице Металлургическая 6А, 10А; СНТ «Мичуринец».Света 14 марта не будет с 9:00 до 16:00 у жителей домов на улице Ульяновской 33-41, 32-44, 58; Донская 44; переулке Газетном 10; улице Баумана 70.В пятницу, 15 марта, без электроэнергии дома на улице Закруткина 53-67, 60-66; улице Н. Нольная 2-36, 7; улице 1-я линия 2-40, 1-13; улице 3-я линия 2-184; улице Советская 46-56.