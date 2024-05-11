После пожара на станции в Ростовской области задерживаются пять поездов

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В Ростовской области после пожара на станции задерживаются пять поездов. Информацию сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.Пожар случился в ночь на 11 мая на станции Куберле. Несколько товарных вагонов сошли с путей, и топливо в цистернах вспыхнуло.После этого график изменился. Согласно времени отстают поезда № 455 Челябинск - Волгоград, № 358 Имеретинский Курорт - Уфа, № 113 Санкт-Петербург - Адлер, № 98 Кисловодск - Тында, № 14 Имеретинский Курорт – Саратов. Время задержки составило пять часов.Для тех пассажиров, чья задержка составила более 4 часов, приготовили питание. Также пассажиров, которые держали путь до Волгодонска поездом № 368 Кисловодск - Киров, отправили автобусом. Общественным транспортом следуют и граждане со станции Волгодонской до Морозовской. Поезд № 368 Кисловодск - Киров возобновил движение.