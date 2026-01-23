Новости
После крупной аварии в Ростовской области полностью водоснабжение возобновят к 26 января. Информацию предоставили на пресс-конференции 23 января.

По данным заместителя губернатора Ростовской области Владимира Ревенко, «в нормальное русло» ситуация должна вернуться к началу следующей недели.

Министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная отметила, основные ремонтные работы завершены. Водоснабжения по графику на текущее время в Зверево и ближайших населенных пунктах. Вода стала возвращаться в Гуково, но со сниженными параметрами. Резервуары продолжают наполняться.

Напомним, что крупная авария произошла 16 января, без воды остались порядка 80 тысяч человек. На протяжении недели жители вышеуказанных населенных пунктов спасались только подвозом воды.
Фото: соцсети
