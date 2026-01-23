Фото: соцсети

После крупной аварии в Ростовской области полностью водоснабжение возобновят к 26 января. Информацию предоставили на пресс-конференции 23 января.По данным заместителя губернатора Ростовской области Владимира Ревенко, «в нормальное русло» ситуация должна вернуться к началу следующей недели.Министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная отметила, основные ремонтные работы завершены. Водоснабжения по графику на текущее время в Зверево и ближайших населенных пунктах. Вода стала возвращаться в Гуково, но со сниженными параметрами. Резервуары продолжают наполняться.Напомним, что крупная авария произошла 16 января, без воды остались порядка 80 тысяч человек. На протяжении недели жители вышеуказанных населенных пунктов спасались только подвозом воды.