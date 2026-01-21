Министр ЖКХ Ростовской области сообщила о подаче воды после крупной коммунальной аварии

Фото: Дондей

Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила о подаче воды после крупной коммунальной аварии. Прорыв случился на водоводе в районе хутора Вишневецкого 16 января.Как следствие, без воды остались Гуково, Зверево, Красносулинский и Каменский районы. Жителям организовали подвоз воды. Специалисты работали над устранением аварийной ситуации. В крупных населенных пунктах, которые остались без водоснабжения, ввели режим повышенной готовности.Спустя пять суток поломку удалось устранить. На насосной станции НС-5 продолжаются процесс опрессовки водовода, который идет в направлении НС-6, а также наполнение резервуара на НС-6. С 04:00 водоснабжение города Гуково осуществляется с пониженным давлением.Как сообщила Пшеничная, давление в системе постепенно восстанавливается, и работа насосных станций возвращается в штатный режим. Однако режим повышенной готовности пока остается в силе.