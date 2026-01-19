В Ростовской области тысячи жителей остаются без воды четвертый день

Фото: Антонина Пшеничная

Уже четыре дня тысячи жителей Ростовской области остаются без воды из-за крупной коммунальной аварии, произошедшей 16 января в районе хутора Вишневецкого.Без водоснабжения оказались города Гуково, Зверево, а также поселки Красносулинского и Каменского районов. Министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная сообщила, что для жителей населенных пунктов организован подвоз воды.После аварии сразу приступили к ремонтным работам, однако в ходе их проведения произошел еще один прорыв. По информации, предоставленной Пшеничной, специалисты продолжают ликвидировать последствия аварии.На текущий момент точные даты восстановления водоснабжения пока не определены.