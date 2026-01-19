Новости
В Ростовской области тысячи жителей остаются без воды четвертый день

Уже четыре дня тысячи жителей Ростовской области остаются без воды из-за крупной коммунальной аварии, произошедшей 16 января в районе хутора Вишневецкого.

Без водоснабжения оказались города Гуково, Зверево, а также поселки Красносулинского и Каменского районов. Министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная сообщила, что для жителей населенных пунктов организован подвоз воды.

После аварии сразу приступили к ремонтным работам, однако в ходе их проведения произошел еще один прорыв. По информации, предоставленной Пшеничной, специалисты продолжают ликвидировать последствия аварии.

На текущий момент точные даты восстановления водоснабжения пока не определены.
Фото: Антонина Пшеничная
