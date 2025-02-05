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Помощник президента Адвокатской палаты Ростовской области останется в СИЗО до 5 апреля

Помощник президента Адвокатской палаты Ростовской области останется в СИЗО до 5 апреля
Ленинский районный суд продлил меру пресечения Денису Минину. Помощник президента Адвокатской палаты Ростовской области пробудет в СИЗО до 5 апреля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что Денис Минин был задержан 6 июля, когда он ехал на автомобиле по трассе М-4 вместе со своим клиентом, бывшим председателем Ленинского районного суда Ростова Алексеем Куделиным. Сотрудники правоохранительных органов остановили их машину и арестовали адвоката.

Дениса Минина обвиняют в посредничестве при получении взятки.
Фото: DonDay.ru/Деловая Россия.
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