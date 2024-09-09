Помощнику президента Адвокатской палаты Ростовской области продлили меру пресечения
Помощнику президента Адвокатской палаты Ростовской области продлили срок содержания под стражей. По информации Ленинского районного суда, которую сообщили DonDay, Денис Минин останется в СИЗО еще на один месяц. Отставной генерал-майор юстиции пробудет под стражей до 5 октября.
Денис Минин был арестован 6 июля. В тот день он находился в автомобиле на трассе М-4 вместе с Алексеем Куделиным, бывшим председателем Ленинского районного суда Ростова. Правоохранители остановили автомобиль и задержали помощника президента Адвокатской палаты Ростовской области.
Не исключено, что задержание адвоката не связано непосредственно с уголовным делом его клиента Алексея Куделина. Тем не менее Минина подозревают в коррупции.