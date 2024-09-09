Помощнику президента Адвокатской палаты Ростовской области продлили меру пресечения

Фото: DonDay.ru/Деловая Россия.

Помощнику президента Адвокатской палаты Ростовской области продлили срок содержания под стражей. По информации Ленинского районного суда, которую сообщили DonDay, Денис Минин останется в СИЗО еще на один месяц. Отставной генерал-майор юстиции пробудет под стражей до 5 октября.Денис Минин был арестован 6 июля. В тот день он находился в автомобиле на трассе М-4 вместе с Алексеем Куделиным, бывшим председателем Ленинского районного суда Ростова. Правоохранители остановили автомобиль и задержали помощника президента Адвокатской палаты Ростовской области.Не исключено, что задержание адвоката не связано непосредственно с уголовным делом его клиента Алексея Куделина. Тем не менее Минина подозревают в коррупции.