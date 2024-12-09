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Помощник президента Адвокатской палаты Ростовской области встретит Новый год в СИЗО

Помощник президента Адвокатской палаты Ростовской области встретит Новый год в СИЗО
Помощник президента Адвокатской палаты Ростовской области будет встречать Новый год в СИЗО. Денису Минину продлили срок содержания под стражей на два месяца. По информации портала Donday, заседание суда состоялось 4 декабря в Ленинском районном суде Ростова.

Генерал-майор юстиции в отставке останется под стражей до 5 февраля 2025 года.

Напомним, что адвокат был задержан 6 июля. В тот день он ехал на автомобиле по трассе М-4 вместе со своим клиентом, бывшим председателем Ленинского районного суда Ростова Алексеем Куделиным. Правоохранители остановили автомобиль и задержали Дениса Минина.

Арест адвоката не связан с уголовным делом против его клиента Алексея Куделина. Дениса Минина обвиняют в посредничестве во взяточничестве.
Фото: DonDay.ru/Деловая Россия.
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