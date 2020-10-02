Полузащитник Кенто Хашимото - лучший игрок ФК «Ростов» за сентябрь

Кенто Хашимото получил титул лучшего игрока ФК «Ростов» за сентябрь. Об итогах голосования рассказали в пресс-службе «желто-синих».Большинство донских болельщиков отметили 26-летнего спортсмена в опросе «Ростсельмаш – лучший игрок сентября». Кенто стал безоговорочным лидером, набрав пять баллов из пяти.С начала карьеры на Дону японский полузащитник уже три раза становился лучшим игроком «желто-синих»: в матчах с «Арсеналом», «Уралом» и «Уфой».Также футбольным фанатам понравилась работа Матиаса Норманна, Евгения Чернова, Алексея Козлова и Хорена Байрамяна.