Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Полузащитник Кенто Хашимото - лучший игрок ФК «Ростов» за сентябрь

Полузащитник Кенто Хашимото - лучший игрок ФК «Ростов» за сентябрь
Кенто Хашимото получил титул лучшего игрока ФК «Ростов» за сентябрь. Об итогах голосования рассказали в пресс-службе «желто-синих».

Большинство донских болельщиков отметили 26-летнего спортсмена в опросе «Ростсельмаш – лучший игрок сентября». Кенто стал безоговорочным лидером, набрав пять баллов из пяти.

С начала карьеры на Дону японский полузащитник уже три раза становился лучшим игроком «желто-синих»: в матчах с «Арсеналом», «Уралом» и «Уфой».

Также футбольным фанатам понравилась работа Матиаса Норманна, Евгения Чернова, Алексея Козлова и Хорена Байрамяна.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.