Команду ФК «Ростов» пополнит японский полузащитник

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Полузащитник сборной Японии перейдёт в команду ФК «Ростов». По данным японских СМИ, трансфер игрока «Токио» будет стоить 1,2 миллиона евро.26-летний Кенто Хашимото скоро приедет в Россию, чтобы играть за ростовский клуб. После прохождения медицинского осмотра ФК «Ростов» подпишет с опорным полузащитником контракт на четыре года.В составе «Токио» Кенто Хашимото провёл пять сезонов и сыграл 164 матча. В копилке игрока - 17 голов и шесть голевых передач. В прошлом сезоне полузащитник японского клуба не пропустил ни одного футбольного матча лиги и забил три мяча. Молодой игрок попал в символическую сборную турнира. В 2019 году начал играть в сборной Японии.