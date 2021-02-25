Полнолуние 27 февраля: чем опасно явление, и какие события оно несет знакам Зодиака
В последнюю субботу зимы 2021 года ожидается полнолуние. Оно известно как Снежная Луна. Этому природному явлению будет покровительствовать созвездие Девы. Обычно полная луна несет множество препятствий и проблем. Чего ждать от полнолуния, и какия события оно принесет знакам Зодиака, рассказала астролог Антонина Кариер.
- С 27 по 29 февраля от вас могут пытаться скрыть неприятные детали, - предостерегает астролог. - Например, приобретаемое вами помещение находится под арестом, поэтому акцент - на детальном изучении темы, практичности и бережливом использовании денежных средств, наведении порядка и организации пространства в жилище.
Воздержитесь от самообмана и надувательства окружающих. Если в период полнолуния у вас и получится слукавить или приукрасить действительность, подтасовать документы и факты, то последует разоблачение согласно букве закона.
Благоприятные дни 27-28 февраля для земных знаков:♍ Дева, ♉Телец и ♑Козерог. Достаточно энергии на труд и развлекающие мероприятия с детьми. А от хандры спасут физические нагрузки.
Представителям водной стихии - ♓ Рыбам, ♋Ракам и ♏Скорпионам - желательно побаловать себя расслабляющими процедурами: СПА, медитация, посещение бани или бассейна. Создайте дома на выходных романтическую обстановку.
Если у Львов ♌ и ♒ Водолеев 25-26 февраля были напряженными, то к 28-му эмоции поутихнут, и сможете рассуждать здраво, прийти к согласию со своими вторыми половинками.
Овнам♈ и Весам ♎ придется грамотно распределить время между бытовыми делами и отдыхом. Восполнить утраченную энергию возможно в кино или театре.
Стрельцам ♐ и Близнецам♊ желательно заниматься только теми задачами, на которые достаточно ресурсов. В противном случае будет расстройство нервной системы.