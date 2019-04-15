Астролог рассказал, как повлияет на ростовчан апрельское полнолуние



Астролог из Ростова рассказал о некоторых правилах питания во время апрельского полнолуния. Земной спутник предстанет в полной красе 19 апреля. До этого времени Анна Давыдова рекомендует начать важные дела — растущая Луна даёт перспективы новым начинаниям.



Полнолуние — время волшебства и силы. Оно наступит в пятницу около 14 часов. В этот период нужно загадывать желания и, кстати, хорошо запустить рекламу.



К тому времени, когда небесное тело станет идеально круглым, в каждом из нас накопится много энергии, в воздухе будут витать страсти. В связи с этим любая искра негатива может перерасти в грандиозный скандал. Поэтому астролог советует свести общение к минимуму.



Из-за большого количества эмоций в человеке может проснуться обжорство. Поэтому лучше сразу настроить себя на ограничения в еде.



После полнолуния хорошо приступить к снижению веса — любые меры будут вдвойне эффективны. Нужно активно заняться спортом и начать правильно питаться.