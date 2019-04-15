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Астролог рассказал, как повлияет на ростовчан апрельское полнолуние

Астролог рассказал, как повлияет на ростовчан апрельское полнолуние
Астролог из Ростова рассказал о некоторых правилах питания во время апрельского полнолуния. Земной спутник предстанет в полной красе 19 апреля. До этого времени Анна Давыдова рекомендует начать важные дела — растущая Луна даёт перспективы новым начинаниям.

Полнолуние — время волшебства и силы. Оно наступит в пятницу около 14 часов. В этот период нужно загадывать желания и, кстати, хорошо запустить рекламу.

К тому времени, когда небесное тело станет идеально круглым, в каждом из нас накопится много энергии, в воздухе будут витать страсти. В связи с этим любая искра негатива может перерасти в грандиозный скандал. Поэтому астролог советует свести общение к минимуму.

Из-за большого количества эмоций в человеке может проснуться обжорство. Поэтому лучше сразу настроить себя на ограничения в еде.

После полнолуния хорошо приступить к снижению веса — любые меры будут вдвойне эффективны. Нужно активно заняться спортом и начать правильно питаться.

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