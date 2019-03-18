Астролог рассказал, чего ждать ростовчанам от полнолуния и дня весеннего равноденствия



В этом году наблюдается редкое астрологическое явление - день весеннего равноденствия совпадает с полнолунием. Ростовский астролог Анна Давыдова рассказала, что ожидает ростовчан в этот сильный период.



Весеннее равноденствие начнётся 21 марта в 0:58, а полнолуние — в 4:43. Полная Луна указывает на то, что будет большое количество психической энергии. В этот период даже из крохотной искры может разгореться пламя, поэтому общение с людьми лучше свести к минимуму.



В связи с эмоциональной нестабильностью астролог советует 21 марта ограничить себя в еде. Зато стоит провести различные денежные ритуалы и запустить рекламу.



В период равноденствия советуют устроить обряд для привлечения счастья. В день, когда светлое время суток равняется тёмному, начинается астрологический год. Солнце перейдёт в созвездие Овна, и начнётся год Меркурия. Эта планета пробуждает у людей интерес ко всему, что происходит в мире. Меркурий любит быть в самой гуще событий, знать все новости, договариваться, совещаться и выступать посредником. Он отлично знает, как свести спрос и предложение. Так как Меркурий — бог торговли, вам стоит побольше общаться и заняться продажами.



Астролог советует отправиться в недалёкое путешествие, лучше всего на автомобиле. Научитесь считать свои деньги, откладывайте десять процентов от дохода. Меркурий — рациональная планета — поможет в этом.



Конечно, в сильный период нужно загадывать желания. Перед этим не забудьте навести порядок в своём жилище.