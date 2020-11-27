Коридор затмений: какие опасности несет знакам Зодиака полнолуние 30 ноября

Лунное затмение, открывающее коридор затмений, будет 30 ноября в 12 часов 42 минуты на оси Близнецы – Стрелец. Луна – в Близнецах, Солнце – в Стрельце. Звучит красиво, но не совсем понятно. Астролог Антонина Кариер рассказала о том, какие события людям несет это явление, а также о том, кто из знаков Зодиака наиболее ощутимо почувствует влияние полнолуния.- Лунные узлы сообщают о будущих изменениях в социальной жизни людей, которые произойдут в 2021 году, - поделилась с Rostov.ru астролог. - В первую очередь речь идет о Близнецах и Стрельцах и всех тех, у кого планеты в натальной карте расположены в знаках зодиака Близнецы и Стрелец. Основная задача, которую ставят лунные узлы на оси Близнецы-Стрелец, – научиться владеть, запоминать, передавать и обрабатывать качественно информацию, знания и учения, обмениваться ими. От общего – к целому, к конкретике и ясности. Не бояться новых знаний и новых территорий.Непосредственно полнолуние внесет изменения в дальнейшую жизнь Стрельцов, родившихся с 27 ноября по 2 декабря. Они стоят на пороге кардинальных перемен, их жизнь может полностью поменяться. Например, закоренелый холостяк должен жениться, а фрилансер – устроиться преподавателем в вуз. Близнецам предстоит вырабатывать новые качества. Не просто распространять общую информацию или знания, а понимать, о чем говоришь, создавать новые, более прочные связи.На Овнов затмение скажется толчком для активных действий. В этот период Овны должны пересмотреть все свои контакты и взаимоотношения. Возможна неудовлетворенность доходами, которую пока не получается достичь. Тельцов также затронет вопрос финансов. Придется что-то продать или избавиться от ненужного. Могут возникнуть сложности в отношениях с партнерами: придется искать компромисс.У Раков в затмение могут быть проблемы со здоровьем и кризис в отношениях. Нужно взять себя в руки и сделать правильный выбор. Непростым окажется затмение и для Львов. Ожидаются перемены в работе и доме. Нужно постараться перенастроиться и найти время для отдыха, чтобы набраться сил.Вопрос работы и семьи будет остро стоять и для Дев. Возможно, они столкнутся с увольнением или сменой места работы. Главное – сделать правильный выбор. Весам также захочется перемен в жизни. Отличным спасением будет поездка или небольшое путешествие в кругу родных.Раздать долги в затмение придется Скорпионам. Они поймут, что нужно больше зарабатывать и вплотную приступят к реализации этой задумки. Козероги будут озабочены отношениями с родными. Возможны размолвки или разрыв отношений.Водолеи находятся в творческом полете. В ближайшее время от них стоит ждать окончания проекта или перемен в бизнесе. Рыб также волнуют финансовые вопросы. Они будут стараться сделать все, чтобы их близкие были счастливы.Почувствуют на себе влияние полнолуния все знаки Зодиака, которые связаны с писательской деятельностью, журналистикой, политикой, системой образования, религиозными сообществами, или служители храмов, монастырей и церквей. Не лишены перемен будут и те, чья деятельность связана с логистикой, туризмом, проведением экскурсий, обменом различного рода информацией. Вероятнее всего, будет меняться формат и объем работы.С 29 ноября нежелательно проводить плановые операции на зубах, костях, деснах нижней челюсти, горле, гортани, голосовых связках. С 30 ноября по 1 декабря не рекомендуют оперативные вмешательства на легких, руках, грудной клетке, тазобедренных суставах, ягодичных и мышцах бедер. Воздержитесь от переливания крови.Любителей посмотреть на звезды ждет разочарование. Лунное затмение будет полутеневым. Это значит, что увидеть его невооруженным глазом будет практически невозможно. Так как пик затмения приходится на 12 часов 42 минуты, в это время Луна будет под горизонтом и не будет видна в Европе и Африке, большей части России увидеть затмение не представится возможным.