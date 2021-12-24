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Показатель заболевших коронавирусом на Дону достиг 4 572

Показатель заболевших коронавирусом на Дону достиг 4 572
Показатель заболевших COVID-19 в Ростовской области продолжает расти. За сутки с 25 по 26 декабря он увеличился на 10 единиц и достиг 4 572 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения коронавируса сохраняет значение предыдущего дня. Он равен 0,86. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный человек может заразить одного здорового.

Увеличилось и количество заболевших. По информации регионального правительства, за последние 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 494 человека. Всего с начала пандемии с вирусом боролись 192 156 жителей Дона. Жизни 9 508 из них забрала опасная инфекция. Медики отметили, что все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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