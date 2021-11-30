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На Дону показатель заболеваемости коронавирусом подскочил до 4 208

На Дону показатель заболеваемости коронавирусом подскочил до 4 208
Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области продолжает расти. По данным на 2 декабря, за сутки он подскочил на 15 единиц и стал равен 4 208 на 100 тысяч жителей региона.

Коэффициент сохраняет значение предыдущих дней - 0,99. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный может заразить как минимум одного здорового человека.

Несмотря на стабильность этого показателя, в области не уменьшается число пациентов с COVID-19. За последние 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 649 человек. Общее количество заболевших достигло 176 843. По информации регионального правительства, 8 801 из них не смог побороть опасный вирус. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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