На Дону показатель заболеваемости коронавирусом подскочил до 4 208

Фото: Алексей Бойко.

Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области продолжает расти. По данным на 2 декабря, за сутки он подскочил на 15 единиц и стал равен 4 208 на 100 тысяч жителей региона.Коэффициент сохраняет значение предыдущих дней - 0,99. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный может заразить как минимум одного здорового человека.Несмотря на стабильность этого показателя, в области не уменьшается число пациентов с COVID-19. За последние 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 649 человек. Общее количество заболевших достигло 176 843. По информации регионального правительства, 8 801 из них не смог побороть опасный вирус. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция.